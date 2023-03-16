14 Mayıs seçimleri | Propaganda dönemi kural ve yasakları belli oldu

14 Mayıs seçimlerine ilişkin propaganda dönemi 31 Mart'ta başlayacak, 13 Mayıs'ta sona erecek.



Bu süreçte, ilçe seçim kurullarının belirleyeceği alanlar dışında toplu propaganda yapılamayacak.



Yollar, mabetler, kamu binaları ve tesisleri de propaganda yapılamayacak alanlar içinde olacak.



Fakülteler, öğrenci yurtları ve kampüsler ile yurt dışı ve gümrük kapılarında propaganda gerçekleştirilemeyecek.



Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda gerçekleştirilemeyecek.



Cumhurbaşkanı Adayları ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak propaganda yapabilecek.



Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.



Propaganda için dağıtılacak malzemelerin üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulunamayacak.



Hiçbir suretle hediye ve eşantiyon dağıtımı gerçekleştirilemeyecek.



Vatadaşların elektronik adreslerine, telefonlarına görüntülü veya sesli, yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak.



SEÇİM YASAKLARI



4-13 Mayıs tarihleri arasındaki propaganda serbestliği döneminde bazı seçim yasakları devreye girecek.



Buna göre, 10 günlük süreçte, kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminler paylaşılamayacak.



Bakanlar ve milletvekilleri seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak.



Bakanlar ve milletvekilleri ile aday olması halinde görevde bulunan Cumhurbaşkanı ile diğer adayların seçim propagandası gezilerine hiçbir memur katılamayacak.



Bu dönemde açılış ve temel atma gibi törenlerin düzenlenmesi yasak olacak.



SEÇİM İTTİFAKLARI



Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir YSK kararıyla seçim ittifaklarına ilişkin kurallar da belirlendi.



Buna göre, seçim ittifakları seçime katılma yeterliliği olan partiler arasında yapılabilecek.



İttifak kuracak partiler 24 Mart Cuma saat 17.00'ye kadar ittifak protokollerini YSK'ya teslim edecek.



Bu tarihten sonra ittifaka yeni parti dahil edilemeyecek.



6 Nisan'a kadar siyasi partiler ittifaktan ayrılma kararı alabilecek.

