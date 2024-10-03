14 metre yükseklikteki çatıdan düşen işçi öldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lojistik deposunun inşaatında çatı ustası olarak çalışan Mustafa Gülenyüzlü adlı işçi 14 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14 metre yükseklikteki çatıdan düşen işçi öldü
Çayırova'daki fabrika inşaatında iş kazası

Çayırova'daki fabrika inşaatında iş kazası

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Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki inşaat halindeki bir lojistik deposunda çatı ustası olarak çalışan Mustafa Gülenyüzlü, 14 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Gülenyüzlü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Gülenyüzlü’nün cenazesi otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri inşaatta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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