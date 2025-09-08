14 sosyal medya hesabına inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında provokatif dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiği ve haklarında işlem başlatıldığı belirtildi.



Tespit çalışmalarının da devam ettiği vurgulandı.