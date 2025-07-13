14 Temmuz banka, eczane, hastane, sağlık ocağı, kargolar çalışıyor mu? 14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi?
15 Temmuz Demokrası ve Milli Birlik Günü bu yıl Salı gününe denk geliyor. Hain darbe girişimi sonrasında 15 Temmuz resmi tatil oldu. Resmi tatil günlerinde bankalar, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, kargolar, belediyeler, valilikler, muhtarlıklar ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. 14 Temmuz Pazar günü, özellikle kamu kurumlarında işlem yapmaya hazırlanan vatandaşlar ise yarım gün olup olmadığını merak ediyor. Peki Yarın bankalar, eczaneler, hastaneler, sağlık ocağı ve kargo firmaları açık mı, kapalı mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…
Türkiye’de milli, kültürel ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 2016 yılında yayımlanan Resmi Gazete kararıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil olarak ilan edildi. 15 Temmuz gününden kamu kurumları, sağlık kuruluşları ve diğer birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Salı günü yurt genelinde 15 Temmuz’u anmak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Haftanın ilk gününde kamu kurumlarında işleri olan vatandaşlar ise yarım gün olup olmadığını merak ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar günlerinden bir gün öncesi arefe günü olarak kabul edildiğinden yarım gün tatil oluyor. Peki Yarın bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, kargo firmaları açık mı, kapalı mı? İşte, kurumların çalışma bilgisi…
14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramların bir gün öncesi arefe günü olarak kabul ediliyor ve yarım gün tatil oluyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün bir gün öncesi olan 14 Temmuz tarihinde işletmeler normal çalışma düzeninde açık olacak.
YARIN BANKALAR, HASTANE, SAĞLIK OCAĞI, ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK MI?
14 Temmuz Salı günü bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler ve kargo firmaları açık olacak. 15 Temmuz günü ise tam gün kapalı olacak. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak resmi tatilde çalışmaya devam edecek.
Sağlık ocakları veya diğer bir ifadeyle Aile Sağlığı Merkezleri ise tam gün kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olacak. Kargo firmaları teslimat yapmazken şubeler de benzer şekilde hizmet vermeyecek. 16 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine geçilecek.
2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)
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