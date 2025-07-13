14 Temmuz banka, eczane, hastane, sağlık ocağı, kargolar çalışıyor mu?  14 Temmuz yarım gün mü, tatil mi?

Türkiye’de milli, kültürel ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 2016 yılında yayımlanan Resmi Gazete kararıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil olarak ilan edildi. 15 Temmuz gününden kamu kurumları, sağlık kuruluşları ve diğer birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Salı günü yurt genelinde 15 Temmuz’u anmak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Haftanın ilk gününde kamu kurumlarında işleri olan vatandaşlar ise yarım gün olup olmadığını merak ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar günlerinden bir gün öncesi arefe günü olarak kabul edildiğinden yarım gün tatil oluyor. Peki Yarın bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, kargo firmaları açık mı, kapalı mı? İşte, kurumların çalışma bilgisi…



14 TEMMUZ YARIM GÜN MÜ?



Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramların bir gün öncesi arefe günü olarak kabul ediliyor ve yarım gün tatil oluyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün bir gün öncesi olan 14 Temmuz tarihinde işletmeler normal çalışma düzeninde açık olacak.

