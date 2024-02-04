14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirlerini bıçakladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde M.E.G. (17) ile B.V. (14) isimli çocuklar, bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı. Sırtından bıçaklanan M.E.G.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirlerini bıçakladı

Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Gülüç Beldesi Çengel mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada iki da birbirlerini yaraladı.

İkili kanlar içinde yerde kalırken, bağrışma seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.V. Ereğli Devlet Hastanesi’nde, M.E.G. ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirlerini bıçakladı - 1 M.E.G. ve B.V.

Sırtından bıçaklanan M.E.G.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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