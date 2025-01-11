14 vekil hakkında 17 yeni fezleke: Aralarında genel başkanlar da var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun da aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait 17 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.



Meclis Başkanlığı tarafından, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.



Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:



CHP Genel Başkanı Özgür Özel

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca

CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu.



DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç ile CHP Grup Başkanvekili Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Ağbaba'nın ikişer dosyası bulunuyor.