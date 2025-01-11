14 vekil hakkında 17 yeni fezleke: Aralarında genel başkanlar da var
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen 14 isim arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bulunuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun da aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait 17 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.
Meclis Başkanlığı tarafından, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca
CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat
DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki
DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek
DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan
DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü
DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç ile CHP Grup Başkanvekili Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Ağbaba'nın ikişer dosyası bulunuyor.
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