14 yaşındaki Aslıhan'dan 2 gündür haber yok

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi'ndeki evinden önceki gün "Gezmeye çıkıyorum." diyerek ayrılan Aslıhan Miray Kabadayı, geri dönmedi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR
Kabadayı'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YAPTI
Ekipler, Kabadayı'nın en son Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti.
Burada bir bankta oturan Aslıhan Miray Kabadayı'nın cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı belirlendi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.
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