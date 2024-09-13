14 yaşındaki Aslıhan'dan 2 gündür haber yok

İzmir'de "Gezmeye çıkıyorum." diyerek evden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan 14 yaşındaki Aslıhan Miray Kabadayı ekipler tarafından aranıyor.

14 yaşındaki Aslıhan'dan 2 gündür haber yok

'in Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi'ndeki evinden önceki gün "Gezmeye çıkıyorum." diyerek ayrılan Aslıhan Miray Kabadayı, geri dönmedi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Kabadayı'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

14 yaşındaki Aslıhan'dan 2 gündür haber yok - 1

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YAPTI

Ekipler, Kabadayı'nın en son Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti.

Burada bir bankta oturan Aslıhan Miray Kabadayı'nın cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı belirlendi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Restoranlar fiyatları sabitlesin çağrısı | "Üç müşteriden birini kaybettik"

TÜRKİYE HABERLERİ

Dolandırıcıların yeni yalanı: "Kargonuz tutanaksız teslim edildi"

Dolandırıcıların yeni yalanı: "Kargonuz tutanaksız teslim edildi"

Cuma hutbesinde Narin vurgusu

Cuma hutbesinde Narin vurgusu

İBB Meclisi'nden cemevi kararı

İBB Meclisi'nden cemevi kararı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da minibüs ile ATV çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da minibüs ile ATV çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...