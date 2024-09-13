14 yaşındaki Aslıhan'dan 2 gündür haber yok

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YAPTI

Ekipler, Kabadayı'nın en son Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti.



Burada bir bankta oturan Aslıhan Miray Kabadayı'nın cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı belirlendi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.