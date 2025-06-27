14 yaşındaki Azra'nın feci ölümü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yön levhasının demir direğine çarpan motosikletin sürücüsü 14 yaşındaki Azra Özçelik, kazada yaşamını yitirdi.

14 yaşındaki Azra'nın feci ölümü

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çorlu ilçesindeki Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi.

Azra Özçelik'in kontrolünü yitirdiği 63 AJN 722 plakalı motosiklet, yol kenarındaki yön levhasının demir direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Azra Özçelik ile arkasında bulunan M.F.K. (19) adlı erkek savrularak yere düştü.

14 yaşındaki Azra'nın feci ölümü - 1 Kazanın meydana geldiği yer

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Azra Özçelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan M.F.K., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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