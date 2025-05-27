14 yaşındaki büyükusta Yağız Kaan, İsveç'te ikinci oldu

Satrançta dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanını 2 yıldır elinde tutan Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te düzenlenen Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda ikincilik elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, 14 yaşındaki milli sporcunun Malmö'de 30'uncu defa düzenlenen turnuvada önemli bir derece elde ettiği belirtildi.

"DÜNYANIN EN KUVVETLİ KAPALI ORGANİZASYONLARINDAN"



Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yağız Kaan Erdoğmuş dünyanın en kuvvetli kapalı organizasyonlarından Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda 2 bin 701 elo performans ile oynayarak 7 turda 4 puanla ikinci oldu. Müthiş karşılaşmalara imza atan genç sporcumuz 8,2 elo kazandı. Büyükustamızı yürekten tebrik ediyoruz."

CARLSEN'İ 41.2 SANİYEDE MAT ETMİŞTİ

Erdoğmuş, geçen yıl katıldığı turnuvada dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak gösterilen Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etmeyi başarmıştı.