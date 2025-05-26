14 yaşındaki çocuğa alkol satan şüpheli, sahte içkiyle yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki kız çocuğuna içki sattığı tespit edilen Z.E'nin Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerinin gizli bölmelerine ve diğer ürünlerin arasına saklanmış halde 20 şişe etil alkol, 4 adet pet şişede sahte alkollü içki ve 80 adet alkol kiti ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Z.E., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.