14 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl hapis: Video kaydı aldılar

Kayseri'de otobüs durağında tanıştığı 14 yaşındaki H.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu ve kayda aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 24 yaşındaki O.Ş., üç farklı suçtan toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl hapis: Video kaydı aldılar

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık O.Ş. hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden O.Ş., beraatini istedi.

20 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık O.Ş.’yi, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 13 yıl 4 ay, "müstehcenlik" suçundan 4 yıl 2 ay ve "hürriyeti yoksun kılma" suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'de, geçen yıl 15 Haziran’da, iddiaya göre O.Ş., otobüs durağında tanıştığı H.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu.

Ardından da bu anları video ile kaydetti.

Mağdurun ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan O.Ş. tutuklandı.

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