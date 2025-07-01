14 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl hapis: Video kaydı aldılar
Kayseri'de otobüs durağında tanıştığı 14 yaşındaki H.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu ve kayda aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 24 yaşındaki O.Ş., üç farklı suçtan toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık O.Ş. hazır bulundu.
Suçlamaları reddeden O.Ş., beraatini istedi.
20 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanık O.Ş.’yi, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 13 yıl 4 ay, "müstehcenlik" suçundan 4 yıl 2 ay ve "hürriyeti yoksun kılma" suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Kayseri'de, geçen yıl 15 Haziran’da, iddiaya göre O.Ş., otobüs durağında tanıştığı H.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu.
Ardından da bu anları video ile kaydetti.
Mağdurun ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan O.Ş. tutuklandı.
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