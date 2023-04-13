14 yaşındaki çocuğa cinsel istismara tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna içki içirip, cinsel istismarda bulunan market işletmecisi Fırat K. (41) tutuklandı.



Olay, 10 Nisan Pazartesi günü Marmaris'in Tepe Mahallesi 43. Sokak'ta bulunan Fırat K.'ya ait marketin üst katındaki evde meydana geldi.

İddiaya göre Fırat K., markete alışveriş yapmak için gelen 14 yaşındaki kız çocuğunu sigara içme bahanesi ile iş yerinin üst katındaki eve çıkardı.

Kız çocuğuna içki içiren Fırat K., daha sonra ise cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğu durumu annesine anlattı.

Ailenin, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi olması üzerine olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Fırat K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.