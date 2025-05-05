14 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Ankara Keçiören’deki bir parkta iddiaya göre, 14 yaşındaki A.E.K., arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada parkta yer alan bir işletmenin çatısına çıktı.

İşletme çalışanı E.A.’nın, çatıya çıkan A.E.K.’ye küfür ederek tepki göstermesi nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.A., boğazını sıktığı çocuğu çatıdan aşağıya attı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yere düşen A.E.K.’nin vücudunda aldığı darbeler nedeniyle zedelenmeler oluştu. Durum üzere söz konusu işletmeye giden anne Nasibe Zeynep Çelen ise saldırgana tepki gösterdi.

O anları cep telefonuyla kayda alan anne Çelen, işletme çalışına hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.

"CEZASIZ KALMASINI İSTEMİYORUM"

Çocuğunun özel bir durumu olduğunu ve beyin tümörü hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü ifade eden anne Çelen, şöyle konuştu:

"Oğlumun sırtında, kolunda, kaburgalarında ve boğazında zedelenmeler oluşmuş. Kendisi özel eğitim öğrencisi. Yüzde 20 derecede öğrenme güçlüğü çekiyor ve bunun yanı sıra bir de beyin tümörü hastalığıyla mücadele ediyor. Saldırganın, uyarıda bulunması gerekiyordu. Ya da parkın güvenliğine haber vermesi lazımdı. Çocuğum bu durumdan ruhsal olarak da etkilendi. Oğlum çok sinirli bir hale sahip oldu. Bu konudan bahsettiğimde konuşmak istemediğini söylüyor. Dün de arabanın içinde bir anda etrafa yumruk atmaya başladı. Saldırıyı yapan kişinin cezasız kalmasını istemiyorum. Saldırgan, olaydan sonra oğluma, ‘Ben burada çok çocuğu dövdüm ve kovdum’ demiş."

