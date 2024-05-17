14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk yaşam mücadelesi verirken, 2 saldırgan gözaltına alındı.

14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler

Olay, saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

H.K. (14) iddiaya göre, sosyal medyada tartıştığı Y.G. (16) ile İstiklal Caddesi'nde karşılaştı. Y.G. (16), arkadaşı S.E. (17) ile H.K.'ya saldırdı. İki saldırgan, H.K.'yı tekme ve yumruklarla darbetti.

KALBİ DURDU

Yumruk ve tekme darbeleri alan H.K. ağır yaralanırken, kalbi de durdu. Yaralanan , olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler Y.G. ve S.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler - 1

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan , Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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