Adana’da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 14 yaşındaki çocuğun 56 suç kaydı çıktı.

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 3 çocuk elektrikli bisikletle, bir vatandaşın cep telefonunu alarak kaçtı.

Polis ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinden cep telefonunu çalanların B.P.(14), E.Ş.(14) ve O.İ.(16) olduğunu belirledi.

BİSİKLET DE ÇALINTI

Olayda kullanılan elektrikli bisikletin de şüpheliler tarafından bir geri dönüşüm işçisinden çalındığı anlaşıldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.P.'nin çoğu hırsızlık, kasten yaralama, darp gibi suçlar olmak üzere 56, E.Ş.'nin 14 ve O.İ.'nin 27 suç kaydı olduğu belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. R.Ç.’nin elinden cep telefonunu E.Ş.’nin aldığı bildirildi.



AİLELERİNE TESLİM EDİLECEKLER

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından yaşlarının küçük olduğu gerekçesiyle savcılık kararıyla ailelerine teslim edilmek üzere serbest bırakıldı.