14 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu ölüm getirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun abisinin evinde av tüfeğiyle oynarken tüfeğin ateş alması sonucu 10 yaşındaki arkadaşı hayatını kaybetti, 12 yaşındaki arkadaşı ise yaralandı.

14 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu ölüm getirdi

'nın Manavgat ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın 1. katında yaşanan olayda, Y.G. (14), Deniz Ş. (10) ve Emir K. (12) buluştu. Y.G'nin av tüfeği ile oynaması sırasında tüfeğin ateş alması sonucu Deniz Ş. ve Emir K. ise isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Deniz Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı Emir K. önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne, ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından Y.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Deniz Ş'nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayı duyan çocukların yakınları ve arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadı. Y.G'nin annesi de, "Hangi meleğe yanayım. Buna nasıl dayanılır" şeklinde feryat etti.

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