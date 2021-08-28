14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk tartıştığı ailesine kurşun yağdırdı; 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat Turhal'da görevli polis memuru C.Y., fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu Korgan’a geldi.

İddiaya göre, bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile çocukları F.Y. arasında fındık toplaması meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y., emniyet mensubu olan babasının tabancasını alarak ailesine ateş açtı.

Anne Rahime Y. ve anneanne Cennet Gerdek olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ağabey Murat Y. ve baba C.Y. ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞABEY DE HAYATINI KAYBETTİ



Murat Y. burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba C.Y.'nin hayati tehlikesi ise devam ediyor.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.