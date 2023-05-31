14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü

Bu sırada M.A.Laçin, tabancayla ateş ederek babasını, göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan baba yere yığılırken, silah sesi duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, ameliyata alınan Ali Rıza Laçin, kurtarılamadı.



Evde silahla birlikte gözaltına alınan şüpheli çocuk da sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

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