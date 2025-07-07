14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Bursa'da 14 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi Meydanı’nda meydana geldi.



İddiaya göre, 14 yaşındaki Suriye uyruklu F.E., henüz belirlenemeyen nedenle anne D.D. ile kızları S.D. ve S.D. ile tartıştı.



YARDIMA KOŞAN KİŞİYE DE SALDIRDI

Çıkan arbedede F.E, anne ile 2 kızına bıçakla saldırdı.



Anne ve kızlarının çığlıkları üzerine yardıma koşan yabancı uyruklu genç bir erkek de bıçak darbesiyle yaralandı.



Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı.