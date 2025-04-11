14 yaşındaki çocuk evlenmek maksadıyla kaçırıldı

Dayısı Mustafa Ç., gelen bir telefonla yeğeninin M.Y. tarafından evlenmek maksadıyla kaçırıldığını öğrendiğini belirterek, “Yeğenim 7 Nisan günü sabah okula gitmek için servis aracıyla okulun önünde inmiş. Sonra kendisinden bir türlü haber alamadık." diye konuştu.

"ŞİKAYETTE BULUNDUK"



"Aynı gün saat 15.00’te, gelen bir telefonla kızımızın kaçırıldığı haberi bize ulaştı." diyen Mustafa Ç., şöyle dedi:



"Emniyet ve jandarmaya gereken yerlere şikayette bulunduk. Bu konuda yardım istiyoruz. Annesi ve babası perişan haldedir. Gereğinin yapılması ve yeğenimin bulunması için siz değerli büyüklerimizden yardım istiyoruz."