14 yaşındaki çocuk kaza yaptı: İki yaralı

Adıyaman'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kaza yaptı. Kazada iki kişi yaralandı.

14 yaşındaki çocuk kaza yaptı: İki yaralı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

'da ehliyetsiz çocuğun kullandığı motosiklet kaza yaptı.

Olay, merkeze bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi üzerinde yaşandı.

14 yaşındaki M.E.Ö., idaresindeki 27 ALL 861 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü M.R.Ö., ile motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki H.A.Y., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...