14 yaşındaki çocuk kaza yaptı: İki yaralı

Adıyaman'da ehliyetsiz çocuğun kullandığı motosiklet kaza yaptı.

Olay, merkeze bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi üzerinde yaşandı.

14 yaşındaki M.E.Ö., idaresindeki 27 ALL 861 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü M.R.Ö., ile motosiklette yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki H.A.Y., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.