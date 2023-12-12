14 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı

Karabük'te sahipsiz köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı.



Karabük Mesleki Eğitim Merkezine giden 14 yaşındaki Kaan Kuzey Yalçın, yolda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeğin bacağında ısırdığı Yalçın, merkeze giderek hocalarına kendisini köpek ısırdığını söyledi. Hastaneye götürülen Yalçın kuduz aşısı vuruldu.



Olayı anlatan Yalçın, "Dolmuştan indim, aradan girdim sola döndüm Mesleki Eğitim Merkezine çıkacaktım. Köpeği gördüm, geçtim etrafından arkamda kalmıştı. Sonra arkamdan geldi, yere düştüm bacağımdan tuttu." dedi.



Bağırınca köpeğin korkup kaçtığını söyleyen Yalçın, "Hastanede 'kuduz olma ihtimali var' dediler. Birinci doz aşımı oldum, 4 doz aşı olacakmışım." diye konuştu.