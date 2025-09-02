14 yaşındaki çocuk odasında sigara içerken pencereden düştü

Malatya'da odasında sigara içen 14 yaşındaki kız çocuğu, dengesini kaybederek pencereden düştü.

'nın Yeşilyurt ilçesinde ailesiyle birlikte 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında yaşayan Z.K. (14) odasının penceresinde içtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z.K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

