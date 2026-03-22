14 yaşındaki çocuk otobüs durağında öldürüldü

Düzce'de 14 yaşındaki çocuk, sokak ortasında silahla başından vurularak öldürüldü.

Olay gece saatlerinde Aziziye Mahallesi Günlü Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri Cengiz Efe M. isimli 14 yaşındaki çocuğu otobüs durağında hareketsiz yatarken gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, küçük çocuğun kafasında mermi kaynaklı kanama tespit etti. Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çocuğun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.