14 yaşındaki çocuk sigara vermedi diye 16 yaşındaki çocuğu bıçakladı

2026 YILINDA AKRAN ZORBALIĞI

Akran zorbalığı haberleri bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Yurdun birçok şehrinden ocak ayı ile şubat ayının ilk haftasında birçok benzer haber geldi.

9 OCAK: İstanbul’da ortaokul öğrencisi bir kız okula gitmek için evden çıktı ama kayıplara karıştı. Ailesi, komşuları, polis seferber oldu. 12 yaşındaki kız, 35 saat sonra bulundu. Olayın nedeni ise akran zorbalığı çıktı.

29 OCAK: Adana'da 15 yaşındaki bir çocuk, parkta tartıştığı yaşıtları tarafından bıçaklandı . Göğsünden ve bacaklarından yaralanan çocuğun hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın ardından bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren çocuk aranırken üç çocuk ise tutuklandı.

3 ŞUBAT: İstanbul Maltepe'de 17 yaşındaki gencin bir grup tarafından dövülüp tehdit edilerek akran zorbalığına uğradığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet güçleri, kimliklerini tespit ettiği 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, kasten yaralama, hakaret, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklandı .

4 ŞUBAT: Bolu'da okuldan evlerine gitmekte olan kız öğrencilerin, okulla ilişiği bulunmadığı öğrenilen 15-16 yaşlarındaki bir kız grubu tarafından önleri kesildi. Şüpheliler, ortaokul öğrencilerinden zorla para isteyip küçük yaştaki kız çocuklarını okulun yakınındaki bir parka götürdü.

Parkta öğrencilere saldıran grup, kız çocuklarını dövdü . Durumdan haberdar olan aileler, hastane ve emniyete giderek şikayetçi oldu. Olaya karışan ve birbirlerinden şikayetçi olan 4 çocuk hakkında işlem yapıldı.

5 ŞUBAT: Eskişehir'de bir lisede dört öğrenci tarafından feci şekilde dövülen gencin omuriliğinde kırık oluştu. Saldırı ile ilgili 4 şüpheli tutuklandı .

7 ŞUBAT: Çorum'da 13 yaşındaki bir çocuk, okuldaki üç arkadaşı tarafından dövüldü. Akran zorbalığına maruz bırakılan çocuk, daha sonra diğer öğrencilerin önünde diz çöktürülüp özür diletildi .

20 ŞUBAT: Antalya'da bir lisede çıkan kavgada, bir öğrencinin çenesi kırıldı . Ameliyata alınan öğrencinin bir dönem okula devam edemeyeceği belirtildi.

AKRAN ZORBALIĞI HAKKINDA EMSAL KARAR

İstanbul'da bir aile mahkemesi, akranlar arasında yaşanan tehdit olayına ilişkin önemli bir karar verdi .

Buna göre akranına şiddet uygulayan çocuğa elektronik kelepçe takılacak. Çocuk okul saatleri dışında da sokağa çıkamayacak.