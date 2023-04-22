14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kuzenini öldürdü

Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, bu sırada yanında bulunan kuzeni Vedat Günsel’in (27) karnına isabet etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Günsel, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Vedat Günsel’in cenazesi otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Y.G. gözaltına alındı.