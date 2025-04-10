14 yaşındaki çocukların bıçaklı kavgası!

Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Okul Caddesi’nde meydana geldi.

Sokakta karşılaşan Suriye uyruklu Ömer E. ile Bilal T. arasında iddiaya göre küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Ömer E., elindeki bıçakla Bilal T.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bilal T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ömer E., polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.