14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Katil zanlısı tutuklandı

Edirne'de tabancayla oynarken ateş alması sonucu göğsünden vurduğu 14 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı tutuklandı.

14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Katil zanlısı tutuklandı

'nin Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Ortaokulu bahçesinde toplanan beş kişilik arkadaş grubu sohbet ederken, gruptan 17 yaşındaki K.C.A. isimli çocuk, yanında getirdiği silahla oynamaya başladı.

Silahın ateş alması sonucu 14 yaşındaki Duru Pakarda, sol göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 

14 yaşındaki Duru'ya arkadaş kurşunu: Katil zanlısı tutuklandı - 1

DURU, HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralandığı belirlenen Duru Pakarda, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Pakarda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayın şüphelisi K.C.A., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemelerinin ardından zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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