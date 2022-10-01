Olay, Pamukkale İlçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne R. A. ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki İrem Karakaya (14), 28 Eylül 2022 Çarşamba günü 02.40 sıralarında evden çıktığı belirtildi. Kapı sesini duyan anne, kızının peşinden koştuğunu ancak yetişemediğini söyledi.

Denizli 'de yaşayan 14 yaşındaki İrem’den 4 gündür haber alınamıyor.

Kızından haber alamayan aile kayıp ihbarında bulundu. Anne R. A. kızının başına kötü bir durum gelmemesi ve sağlığından endişe ettiğini bildirdi. Yaklaşık 2 hafta önce Denizli’ye taşındıklarını ve fazla çevresi olmadığını söyleyen anne R.A. bir an önce bulunması için çağrıda bulundu.



Yapılan arama çalışmalarında İrem’den haber alamayan aile, Denizlili vatandaşlardan kızlarının bulunması için yardım bekliyor.