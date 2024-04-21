14 yaşındaki kız dehşet saçtı: Uyayan babasının boğazını kesti

Gaziantep'te 14 yaşındaki S.Y., uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim. Y.'yi boğazını keserek öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken küçük çocuk gözaltına alındı.

14 yaşındaki kız dehşet saçtı: Uyayan babasının boğazını kesti

Sabah saatlerinde Ocaklar Mahallesi'nde S.Y. (14) uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen babası İbrahim Y. ile dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından S.Y., sabah erken saatlerde uyuyan babası İbrahim Y.'nin boğazını bıçakla kesti.

Olayı fark eden annesi Halime Y.'nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

14 yaşındaki kız dehşet saçtı: Uyayan babasının boğazını kesti - 1

İbrahim Y.'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından götürüldüğü adli tıp morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

GÖZALTINDA

Şüpheli S.Y. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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