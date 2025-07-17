14 yaşındaki kız kardeşini döverek öldürdü

Diyarbakır'da Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinde R.A.'nın (14), 9 Temmuz'da yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.



R.A.'nın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Z.A., kız kardeşini döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



R.A.'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılacak.

