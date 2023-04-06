14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında "saygın tutum" indirimi

"KIZIMI KÖŞEYE SIKIŞTIRIP, SİZİ ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİDİ



Melek K., "Geçen hafta bu şahıs kızımı yine sokakta görüyor, sıkıştırıp tehdit ediyor, ‘Seni ve anneni öldüreceğiz ben bir şey yapmadım, 10 ay boşu boşuna cezaevinde yattım’ diye tehditte bulunuyor. Kızım sonra bunu bana anlattı. Şu anda benim ve kızımın can güvenliği yok. Benim ve kızımın başına bir şey gelirse, bunun hesabını kim verecek. Ben adalet istiyorum. Benim her şeyim mahvoldu. Şu anda ben ilaç kullanıyorum. Kim ne düşünürse düşünsün, şahsın bunu yaparken, güvenlik kamera görüntüleri de var. Bizim her şeyimiz mahvoldu. Ben adalet istiyorum.” dedi.