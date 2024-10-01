14 yaşındaki kıza cinsel istismar olayında 10 tutuklama
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla adliyeye sevk edilen 18 kişiden 10 tutuklandı.
E.B'nin (14), cinsel istismara uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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