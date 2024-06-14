14 yaşındaki Merve yangın kurbanı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında, dumandan etkilenen zihinsel engelli 14 yaşındkai Merve Dağlı yaşamını yitirdi.

14 yaşındaki Merve yangın kurbanı

’da bir evde çıkan , 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun ölümüne neden oldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Güneşli Köyü’nde meydana geldi.

Abdurrahman ve Hatice Dağlı çifti, evlerinin yakındaki ağıldaki küçükbaşların süt sağımı için evden ayrıldı.

Kızları Merve Dağlı, evde yalnız olduğu sırada oturma odasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

14 yaşındaki Merve yangın kurbanı - 1

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi.

Köylüler, kilitli olan kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Merve Dağlı'yı banyoda baygın halde buldu.

Dumandan zehirlendiği belirlenen Merve, ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Merve Dağlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

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