14 yaşındaki Merve yangın kurbanı

Aksaray’da bir evde çıkan yangın, 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun ölümüne neden oldu.



Olay, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Güneşli Köyü’nde meydana geldi.



Abdurrahman ve Hatice Dağlı çifti, evlerinin yakındaki ağıldaki küçükbaşların süt sağımı için evden ayrıldı.



Kızları Merve Dağlı, evde yalnız olduğu sırada oturma odasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.