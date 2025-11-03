14 yaşındaki Mustafa çalıştığı inşaatta öldü

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki bir çocuk, çalıştığı inşaatta beşinci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi.

Kalıpçı olarak çalıştığı inşaatta malzeme taşırken dengesini kaybeden Suriye uyruklu Mustafa Mustafa, beşinci kattan düştü.

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Mustafa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

