14 yaşındaki Mustafa çalıştığı inşaatta öldü

Şanlıurfa'da çocuk yaştaki bir işçi, beşinci kattan düşüp öldü.

Olay, sabah saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi.

Kalıpçı olarak çalıştığı inşaatta malzeme taşırken dengesini kaybeden Suriye uyruklu Mustafa Mustafa, beşinci kattan düştü.

Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Mustafa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.