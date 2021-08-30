14 yaşındaki oğlunun katliamından kurtulan baba konuştu

Ordu'nun Korgan ilçesinde bağlı Tepe Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta 14 yaşındaki F.Y., fındık toplaması için ısrar eden ailesine kurşun yağdırdı.



Polis babasının tabancası ile annesi Rahime Yalpı, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y. babası Cemalettin Yalpı'yı da yaraladı.



F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisi memuru babanın tedavisi sürüyor.



"BEYLİK TABANCAMI GARDIROBA SAKLAMIŞTIM"



Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Yalpı'nın, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği belirtildi.



Cemalettin Yalpı'nın daha sonra ayrıntılı ifadesine başvurulacak.

