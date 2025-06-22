14 yaşındaki Ömer'in acı ölümü

Serik ilçesindeki kavşakta Mustafa Konuk'un kullandığı minibüs, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Kurt'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kaza sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ömer Faruk Kurt, yaşamını yitirdi.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

