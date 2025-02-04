14 yaşındaki Osman’ı ölümle burun buruna getiren hata

AĞIR YARALANDI



Yolcular ve çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi.



Taşkın, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Osman Talha Taşkın’ın çekilen tomografisinde göz bölgesinde cilt altı kanama meydana geldiği tespit edilirken, dokularda ödem, kafatasında ise kırık tespit edildi.



Taşkın’ın basit tıbbi müdahale ile giderilemez ve hayati tehlikeye yol açabilecek şekilde yaralandığı belirlendi.