14 yaşındaki Osman’ı ölümle burun buruna getiren hata
Zonguldak’ta bir halk otobüsünde akılalmaz bir kaza yaşandı. 14 yaşındaki Osman Talha Taşkın, halk otobüsünde baygınlık geçirdi. Bu sırada otobüs sürücüsü ön kapıyı açınca, çocuk yola düşüp, başını yere çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda çocuğun kafatası kırıldı. Çocuğun ailesi otobüs şoföründen şikayetçi oldu.
Zonguldak’ta özel halk otobüsünde bayılan çocuk, kapı açılınca asfalta düşüp kafatasını kırdı.
Olay, geçen yıl aralık ayında Ereğli ilçesinde meydana geldi.
Müftü Mahallesi Meydanbaşı mevkisinden 67 M 8509 plakalı halk otobüsüne binen Osman Talha Taşkın kısa süre sonra baygınlık geçirip aracın ön konsoluna doğru yığıldı.
Durumu fark eden şoför Tayfun Y., otobüsü durdurup kapıyı açtı.
Kapının açılmasıyla Osman Talha Taşkın düştü, başı yere çarptı.
AĞIR YARALANDI
Yolcular ve çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi.
Taşkın, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Osman Talha Taşkın’ın çekilen tomografisinde göz bölgesinde cilt altı kanama meydana geldiği tespit edilirken, dokularda ödem, kafatasında ise kırık tespit edildi.
Taşkın’ın basit tıbbi müdahale ile giderilemez ve hayati tehlikeye yol açabilecek şekilde yaralandığı belirlendi.
Taşkın hastanede bir hafta kaldıktan sonra taburcu edildi.
Taşkın’ın babası Hüseyin Taşkın, polis merkezine giderek şoförden şikayetçi oldu.
Doktor kontrolü devam eden Taşkın’ın başındaki hasarın iyileşip iyileşmeyeceği zaman içerisinde belli olacak.
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