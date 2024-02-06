14 yaşındaki otomobil hırsızı kaza yapınca yakayı ele verdi

Çorum'da kontağı üzerindeki otomobili çalan 14 yaşındaki çocuk, kaza yapınca polis ekipleri tarafından yakalandı.

14 yaşındaki otomobil hırsızı kaza yapınca yakayı ele verdi

14 yaşındaki N.K., anahtarı üzerinde unutulan A.G.'ye (77) ait otomobili Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'tan çalarak kaçmaya başladı. Çalıntı araçla şehir merkezinde gezen N.K., Çöplü Mahallesi Cami Kebir 3. Sokak'ta park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilin çalıntı olduğu belirlendi.

olayını gerçekleştiren N.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, aracının çalındığını polisten öğrenen A.D., olay yerine gelerek otomobilini teslim aldı.

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