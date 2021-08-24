14 yaşındaki Reyhan 22 gündür kayıp

14 yaşındaki Suriyeli Reyhan Hachüseyin'den 22 gündür haber alınamıyor.



Suriye'nin Halep kentinde 7 yıl önce evleri bombalanınca Türkiye’ye sığınıp Denizli'nin Merkezefendi ilçesine yerleşen Cemal (42) ve Ülfet Hachüseyin (37) çiftinin 2 çocuğundan Reyhan (14), 2 Ağustos'ta telafi kursuna gideceğini söyleyerek evden çıktı.

Geri dönmeyen Reyhan’a ulaşamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Reyhan Hachüseyin’i bulmak için çalışma başlattı.



''HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM''

Kızıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını belirten Cemal Hachüseyin, "Evden çıktığı zamandan bu yana kızımdan haber alamadık. 22 gündür kayıp, kendimiz de aramalar yaptık ama bir sonuç çıkmadı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunursa çok mutlu olacağız" dedi.

''ANNEM HER GECE AĞLIYOR''

Çiftin oğlu 12 yaşındaki Ahmet Hachüseyin ise, "Ablamdan 22 gündür haber alamıyoruz. Suriye'de evimiz bombalandı. 2 amcam ve çok sayıda yakınımız öldü. Biz de Türkiye'ye geldik. Şimdi de ablam kayboldu. Annem her gece ağlıyor" diye konuştu.