14 yaşındaki sürücü ölümle burun buruna geldi

Diyabakır'ın Yenişehir ilçesinde 14 yaşındaki sürücü, park halindeki otomobile çarpıp takla attı.

14 yaşındaki sürücü ölümle burun buruna geldi

Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda ehliyetsiz sürücü D.İ.’nin (14) kontrolünü yitirdiği otomobil, V.İ.’ye ait park halindeki otomobile çarpıp takla attı.

Kazada D.İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.İ. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...