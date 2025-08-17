14 yaşındaki sürücü ölümle burun buruna geldi
Diyabakır'ın Yenişehir ilçesinde 14 yaşındaki sürücü, park halindeki otomobile çarpıp takla attı.
Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda ehliyetsiz sürücü D.İ.’nin (14) kontrolünü yitirdiği otomobil, V.İ.’ye ait park halindeki otomobile çarpıp takla attı.
Kazada D.İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.İ. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Diyarbakır Yenişehir
- Ehliyetsiz Sürücü