14 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Gaziantep'te yakalandı

Başkasına ait kredi kartını kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlı, Gaziantep'te yakalandı. M.Ö. isimli adam, tutuklandı.

14 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te başkasına ait kredi kartını kullanarak yapan ve 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon neticesinde başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. isimli zanlı, Şehitkâmil ilçesinde yakalandı.

Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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