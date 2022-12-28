14 yıl önce işlenen cinayeti jandarma çözdü: Eşi ve kızı tutuklandı

Kars'ın Digor ilçesinde14 yıl önce kaybolan Şahmettin Baykız'ın öldürülüp evinin bahçesine gömülmesi olayına ilişkin olarak Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde il merkezi, İstanbul ve İzmir'de gözaltına alınan 14 cinayet şüphelisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Jandarmadaki işlemlere tamamlanan 14 şüpheli Digor’da güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Şahmettin Baykız'ın eşi İ.B. (71) ile kızı E.B. (36) çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 12 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.