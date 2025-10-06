14 yıl sonra acı tesadüf: Aynı yerde can verdi
Konya'da 14 yıl önce bisiklet kazası geçirip ölen kişiyle karıştırılan, evinde ağıtlar yakılırken balık avından dönünce gerçek ortaya çıkan adam, iki ay önce aynı yerde bisikletten düşüp yaşamını yitirdi.
Konya'da 14 yıl önce kazada ölen kişiyle karıştırılan 86 yaşındaki Durmuş Çıplak, aynı yerde kaza geçirip yaşamını yitirdi.
Ilgın ilçesindeki Kaplıca Caddesi'nde 2011 yılında bisikletli kişi, kamyonun altında kalıp yaşamını yitirdi.
Ölen kişinin Durmuş Çıplak olduğu sanıldı.
Oğlu Ahmet Çıplak da yüzü tanınmayacak haldeki ceset üzerinde yaptığı teşhiste ölen kişinin babası olduğunu söyledi.
EVİNDE AĞITLAR YAKILIRKEN, BALIKTAN DÖNDÜ
Cenaze, işlemlerin ardından aile tarafından teslim alındı.
Evde ağıtlar yakılırken Durmuş Çıplak balık avından dönünce, ölen kişinin başkası olduğu ortaya çıktı.
AYNI YERDE KAZA YAPTI
Bu olaydan 14 yıl sonra Durmuş Çıplak, aynı caddede bisikletiyle seyir halindeyken kasisten geçerken dengesini kaybederek düşüp yaralandı.
Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Çıplak, tedaviye alındı.
Çıplak, dün, iki aylık yaşam savaşını kaybetti.
Durmuş Çıplak'ın cenazesinin bugün öğle saatlerinde Behlülbey Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Konya Ilgın