14 yıl sonra ortaya çıkan vahşet: Baltayla öldürüp, atıyla beraber yakmışlar!

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 13 Ağustos 2011 tarihinde kaybolan Süleyman Demir’in dosyası yeniden açıldı. Akçaabat Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında Demir’in şüpheli konumundaki eşi Ümmihan Demir ile oğlu Hızı Demir’in yeniden ifadesini aldı. Derinleştirilen soruşturmada, Ümmühan Demir’in 16 yaşındayken Süleyman Demir ile evlendirildiği ancak bu evlilik öncesinde başka bir kişiden oğlu olan Hızır’a hamile kaldığı ve Süleyman Demir’in bu gerçeği sonradan öğrendiği öne sürüldü.

BALTAYLA ÖLDÜRÜP, ATIYLA BERABER YAKTILAR



Sabah’ın haberine göre; Hızır Demir, jandarmadaki ifadesinde annesinin amcasıyla ilişkisi olduğunu ve babasının da bunu öğrendikten sonra annesine şiddet uyguladığını söyledi.



Şiddete maruz bırakılan anne ile oğlu 13 Ağustos 2011’de Süleyman Demir’i, Uçarsu mevkisindeki ormanlık alana çağırdı. Atıyla buraya giden Demir, eşi ve oğlu tarafından baltayla öldürüldü. Anne ile oğlunun, Demir’in cesedini burada parçalara ayırdığı belirlendi.



İkilinin cinayet izlerini tamamen silmek için Demir’in atıyla birlikte ceset parçalarını yaktıkları tespit edildi.