14 yıllık cinayetteki sır DNA ile çözüldü. Cani koca parçalara ayırıp yol kenarına atmış
15.08.2026 14:08
Aydın'ın eşi Selami Aydın 14 yıl sonra yakalandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde 14 yıl önce kaybolan Gülizar Aydın'ın cesedinin parçalarak ayrılmış şekilde kara yolu üzerinde bulundu. Katil zanlısı eş Selami Aydın, tutuklandı.
14 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet aydınlatıldı.
Aydın'ın Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi’nde yaşayan, Gülizar Aydın, 2 Aralık 2012 tarihinde kayboldu.
Aydın, oğlu Burak Zülam'ın 31 Ekim 2017’de polise yaptığı müracaatın ardından kayıp olarak aranmaya başlandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Gülizar Aydın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yapılan araştırmada, Aydın’ın yaşadığına ilişkin herhangi bir bulgu elde edilemeyince kadının öldürülmüş olabileceği değerlendirildi.
Ekiplerin çalışmaları cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştırıldı.
KİMLİĞİ BELİRSİZ CESETLER İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında çevre illerde bulunan ve kimlik tespiti yapılamayan cesetlere ilişkin kayıtlar incelendi.
Gülizar Aydın’ın kaybolduğu gün, Muğla’nın Milas ile Aydın’ın Söke ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde parçalanmış bir kadın cesedinin bulunduğu belirlendi.
AİLESİYLE GÖRÜŞMEDİ, İL İL DOLAŞTI
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Gülizar Aydın’ın eşi Selami Aydın’ın eşinin kaybolmasının ardından Aydın’dan ayrıldığı, yaklaşık 14 yıl boyunca farklı illerde yaşadığı, eşi hakkında kayıp müracaatında bulunmadığı ve ailesiyle irtibatını kestiği tespit edildi.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Selami Aydın’ın olay dönemine ilişkin baz kayıtları, HTS verileri, araç hareketleri ve tanık beyanları ayrıntılı şekilde analiz edildi.
Teknik incelemelerde Selami Aydın’ın, olay tarihinde kadın cesedinin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
Toplanan deliller doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen Selami Aydın, 11 Haziran 2026’da İzmir’deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Selami Aydın, 12 Haziran 2026’da çıkarıldığı mahkeme tarafından Gülizar Aydın’ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı.
DNA'LAR EŞLEŞTİ
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmadaki belirsizliğin giderilmesi amacıyla 15 Haziran 2026’da İzmir Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi.
Gülizar Aydın’ın annesi ve oğlu Burak Zülam'dan alınan kan örnekleri ile 2012 yılında bulunan kadın cesedinden alınan DNA örnekleri eşleşti.