14 yıllık kayıpta kan donduran itiraflar. Cansız bedeni canlı yayın sırasında bulundu

Türkiye’nin gündemine oturan Ebru K. dosyasında, canlı yayınlar sürerken olayın seyrini değiştiren çarpıcı gelişmeler yaşandı. Star ekranlarında yayınlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” programında günlerdir ele alınan dosya, peş peşe gelen itiraflarla yeni bir aşamaya taşındı.

Manisa'da yaşayan Münevver K. (60), 1 Ekim 2025'te jandarmaya başvurarak, 2009 yılının aralık ayında 17 yaşındaki kızı Ebru K'nin evden kendi isteğiyle ayrıldığını ve o tarihten itibaren bir daha kendisinden haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, Ebru K'nin eski eniştesi Ufuk K. (55) ile bir süre ilişki yaşadığı ve hamile kaldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturmayı genişletti. Bu kapsamda şüphelilerin çeşitli dönemlerde kullandıkları değerlendirilen 25 GSM hattının HTS kayıtları, tanık beyanları, saha araştırmaları ve teknik takip sonucunda Ebru K'nin ablası Fatma K. (36), üvey kardeşleri Mustafa K. (46), Arif K. (42) ve eski eniştesi Ufuk K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, Manisa, İzmir ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



İLK İTİRAF UFUK K.'DAN GELDİ



Ebru K’nın akıbetine ilişkin gözaltına alınan eski eniştesi Ufuk K., jandarma karakolunda verdiği ifadede genç kadını öldürdüğünü ve gömdüğünü kabul etti. Şüphelinin yer göstermesiyle ekipler kazı çalışmalarına başladı.



CANLI YAYINDA İKİNCİ ŞOK: ABLASI DA İTİRAF ETTİ



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan abla Fatma K'nın ise ilk etapta suçlamaları reddettiği öğrenilmişti. Ancak yayınlar devam ederken yaşanan kritik gelişmede Fatma K'nın da itirafta bulunduğu ve yetkililerle birlikte olay yerine giderek kardeşi Ebru K'nın gömüldüğü yeri gösterdiği belirtildi.



CANLI YAYINDA CANSIZ BEDENE ULAŞILDI



Program sürerken yetkililerin koordinasyonunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Fatma K.'nın tarif ettiği noktada Ebru K.’nın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. O anlar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, dosya Türkiye’nin en sarsıcı olaylarından biri haline geldi.



DOSYA YENİ BİR DÖNEME GİRDİ



23 Şubat sabahı İzmir ve Kars’ta eş zamanlı operasyonlarla başlayan süreç, peş peşe gelen itiraflarla tamamen farklı bir boyuta taşındı. Adli makamların soruşturmayı genişlettiği, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Tüm gözler şimdi hazırlanacak adli raporlara ve savcılığın vereceği kararlara çevrilmiş durumda.