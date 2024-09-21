140 milyon liralık kenevir imha edildi

Diyarbakır'da tahmini değeri 140 milyon lira değerinde 7 bin 25 kök Hint keneviri imha edildi.

140 milyon liralık kenevir imha edildi

'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde hava destekli şafak operasyonunda tahmini değeri 140 milyon lira değerinde 7 bin 25 kök Hint keneviri imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 17 Eylül'de düzenlenen şafak operasyonunda, Hevsel Bahçeleri ve çevresinde ekili halde 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

140 milyon liralık kenevir imha edildi - 1

Özel Harekat ve Havacılık Şube Müdürlükleri'nin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 22 farklı noktada tespit edilen kenevirler yerinde imha edildi.

tacirlerinin, ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla bölgede yaşam alanları oluşturdukları, çadırlar kurdukları ve sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları belirlendi.

140 milyon liralık kenevir imha edildi - 2

Ele geçirilen 7 bin 25 kök Hint kenevirinin yaklaşık 2 ton esrar üretimine yol açabileceği hesaplanırken, piyasa değerinin yaklaşık 140 milyon Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor.

Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirlemeyi hedefleyen tacirlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Operasyonların süreceği vurgulandı.

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