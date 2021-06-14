14 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 74 can kaybı, 5 bin 626 yeni vaka

Türkiye'nin 14 Haziran 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti, 219 bin 290 test yapıldı, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi.

ntv.com.tr 14.06.2021 - 20:00 | Son Güncelleme : 14.06.2021 - 20:37

14 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 74 can kaybı, 5 bin 626 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 428 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 223 bin 789'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73, vefat sayısı ise 48 bin 795 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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