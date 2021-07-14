14 Temmuz 2021 corona virüs tablosu: 43 can kaybı, 6 bin 907 yeni vaka

Türkiye'nin 14 Temmuz 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 21:58 | Son Güncelleme : 14.07.2021 - 22:17

14 Temmuz 2021 corona virüs tablosu: 43 can kaybı, 6 bin 907 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de, son 24 saatte 238 bin 867 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 238 bin 867 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 63 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,94, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 29,98 olarak gerçekleşti.

Covid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 280 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 445 bin 942'si birinci doz, 18 milyon 611 bin 134'ü ikinci doz, 3 milyon 414 bin 676'sı üçüncü doz olmak üzere 60 milyon 471 bin 752'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

"HAKKARİ KIRMIZI KATEGORİDEN TURUNCU KATEGORİYE GEÇTİ"

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin, 18 yaş üstü nüfustaki en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 55'in üstüne çıktığına dikkati çekti.

Koca, "Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hız, kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı" bilgisini paylaştı.

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